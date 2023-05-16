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  2. مصر تبدأ خطوات تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا

مصر تبدأ خطوات تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 16 - روما - بدأت مصر دراسات مشروع الربط الكهربائى مع أوروبا لتصدير الطاقة المتجددة إلى القارة عبر إيطاليا، عن طريق استخدام خط ربط بحرى، بقدرة كهربائية لا تقل عن 3 جيجاوات.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بحث مع الرئيس التنفيذى لشركة «سكاتك إيه إس إيه»، النرويجية، مشروع الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا عبر ايطاليا لتصدير الطاقة المتجددة، والذى تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به ووقع مذكرة التفاهم عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعن شركة "سكاتك إيه إس إيه"، تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي للشركة.

من جانبها لفتت المهندسة صباح مشالي، إلى أن نطاق مذكرة التفاهم يتضمن التعاون لبدء الدراسات تمهيداً لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 3 جيجاوات.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا عددا من الخطوات والإجراءات، منها قيام شركة "سكاتك" بالحصول على موافقة مشغل الشبكة الإيطالي، وتعيين استشاري دولي متخصص في مشروعات الربط الكهربائي المثيلة للمشروع محل مذكرة التفاهم، على أن يكون جزءا من نطاق عمل الاستشاري تحديد مصادر الطاقات المتجددة التي سوف يتم استخدامها لتصدير الطاقة، بالإضافة إلى كافة عناصر البنية الأساسية اللازمة لذلك، وكذا تحديد مسار الكابل البحري اللازم للمشروع والأسلوب الأفضل لتنفيذه، وذلك في إطار من الالتزام بمعايير الأداء المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية.

وأضافت: عقب الانتهاء من دراسات المشروع، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لها، سوف يتم البدء في مناقشة والاتفاق على خطوات تنفيذ المشروع بهدف تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا بالتنسيق مع مشغل شبكة النقل في إيطاليا.

ولفت تيرييه بيلسكوج، إلى أن شركة "سكاتك" في ضوء نتائج دراسات المشروع، واعتماد مشغلي الشبكات في مصر وإيطاليا لنتائج الدراسة، ستقود لاحقا أنشطة تطوير المشروع وستكون مسؤولة بشكل أساسي عن الحصول على تمويل المشروع بأسعار تنافسية من مؤسسات تمويل دولية مع فترة سداد طويلة الأجل، على أن يتم ذلك بالاتفاق بين الجانبين المصري والإيطالي. (أنسامد).

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