إيطاليا تحيي ذكرى ضحايا جائحة كوفيد -19

(أنسامد) - مارس 18 - روما - إحتفلت إيطاليا، السبت، باليوم الوطني الثالث لإحياء ذكرى ضحايا جائحة كوفيد -19.



وقال رئيس مجلس الشيوخ إنياتسو لا روسا: "اليوم نتذكر ونكرم العديد من الضحايا الذين سقطوا في ضربات جائحة كوفيد. ولحسن الحظ، انقضت الفترة الأكثر دراماتيكية".



وأكد علي أن"العلم كان حاسما، كما كان تفاني العاملين الصحيين، الذين ستبقى مساهمتهم في ذاكرتنا".



وقد أقيم حفل في مدينة بيرجامو، المدينة الإيطالية الأكثر تضررا في الموجة الأولى من الوباء، شارك فيه العمدة جورجيو جوري، ووزير الدفاع جويدو كروزيتو، ووزير الصحة أوراتسيو سكيلاتشي. (أنسامد).





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