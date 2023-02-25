رئيسة الوزراء الإيطالية : خطة بوتين في أوكرانيا فشلت

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فشل في خطته للسيطرة على أوكرانيا، وذلك في رسالة فيديو بمناسبة الذكرى الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا.



وأضافت ميلوني التي زارت أوكرانيا هذا الأسبوع للتأكيد على دعم إيطاليا لكييف وللرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي : قبل عام، صدمت روسيا الاتحادية العالم بغزوها أوكرانيا".



وتابعت : كان هدف بوتين هو جعل أوكرانيا تستسلم ثم يحول تطلعاته التوسعية إلى دول مجاورة أخرى، وليس فقط في أوروبا، مؤكدة أن "هذه الخطة قد فشلت".



وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية : "كان على موسكو أن تتعامل مع رد الفعل البطولي لشعب مستعد لفعل كل شيء للدفاع عن حريته، بشيء أقوى من الصواريخ والدبابات، وهو حب الوطن"، منوهة أن "الشعب الأوكراني يدفع ثمناً باهظاً للغاية. رأيت ذلك بأم عيني في بوتشا وإيربين (هذا الأسبوع) ولن أنسى ذلك". (أنسامد).



