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إيطاليا:وصول مهاجرين لميناء انكونا..تطبيق نفس القواعد
    (أنسامد) - فبراير 14 - روما - اقترح مستشار منطقة ماركي الإيطالية المسؤول عن الحماية المدنية ، ستيفانو أغوتسي ضرورة تطبيق نفس القواعد التي اعتمدت في شهر يناير الماضي عند وصول المهاجرين الي ميناء انكونا.

    جاء ذلك في أعقاب نبأ "تخصيص ميناء أنكونا لسفينة المساعدات الإنسانية جيو بارنتس التابعة لمنظمة اطباء بلا حدود بمناسبة وصول المهاجرين الأوائل إلى ميناء أنكونا .

    وأنقذت السفينة أمس 48 مهاجرا ، بينهم 9 قاصرين ، كانوا على متن قارب خشبي قبالة الساحل الليبي في المياه الدولية.

    واضاف"سيكون الرصيف هو نفسه المستخدم المرة الأخيرة مؤكداً" لقد قدمنا ;;بالفعل الاستعداد لتتمكن محافظة أنكونا من تقديم نفس المساهمة اللوجستية والتقنية". (أنسامد).

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