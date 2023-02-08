Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
زلزال تركيا / سوريا: إيطاليا ترسل سفينة ومستشفى ميداني
    (أنسامد) - فبراير 8 - روما - قال وزير الحماية المدنية الايطالي نيلو موزوميتشي، إن إيطاليا سترسل مستشفى ميداني كبير وسفينة للمساعدة في جهود الإنقاذ والإغاثة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف ما لا يقل عن 5000 قتيل.

    وأضاف: "بينما تعمل مجموعة المتخصصين الإيطاليين بالفعل في تركيا، فإننا نستعد لإرسال وحدات أخرى وسلع أساسية، بما في ذلك ما هو مطلوب لتجهيز مستشفى ميداني مهم".

    في حديثه في نهاية اجتماع عمل طويل مع رئيس إدارة الحماية المدنية، فابريزيو كورسي ، قال موزوميتشي ، وهو أيضا وزير السياسات البحرية، إنه تم الاتفاق على إرسال إيطاليا لهذه المساعدات، في الساعات القليلة الماضية، مع المفوضية الأوروبية، التي تنسق مداخلات الدول الأعضاء.

    تابع موزوميتشي أن "سفينة دفاع خاصة وفرتها البحرية ستتولى نقل البعثة الإيطالية إلى تركيا في أقرب وقت ممكن". (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا..نهر بو:عودة الحياة بعد الامطار..النورس و النزهات

    ألبوم الصور