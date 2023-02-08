زلزال تركيا / سوريا: إيطاليا ترسل سفينة ومستشفى ميداني

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - قال وزير الحماية المدنية الايطالي نيلو موزوميتشي، إن إيطاليا سترسل مستشفى ميداني كبير وسفينة للمساعدة في جهود الإنقاذ والإغاثة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف ما لا يقل عن 5000 قتيل.



وأضاف: "بينما تعمل مجموعة المتخصصين الإيطاليين بالفعل في تركيا، فإننا نستعد لإرسال وحدات أخرى وسلع أساسية، بما في ذلك ما هو مطلوب لتجهيز مستشفى ميداني مهم".



في حديثه في نهاية اجتماع عمل طويل مع رئيس إدارة الحماية المدنية، فابريزيو كورسي ، قال موزوميتشي ، وهو أيضا وزير السياسات البحرية، إنه تم الاتفاق على إرسال إيطاليا لهذه المساعدات، في الساعات القليلة الماضية، مع المفوضية الأوروبية، التي تنسق مداخلات الدول الأعضاء.



تابع موزوميتشي أن "سفينة دفاع خاصة وفرتها البحرية ستتولى نقل البعثة الإيطالية إلى تركيا في أقرب وقت ممكن". (أنسامد).



