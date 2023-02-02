ميلوني تبحث مع رئيسة المجر مسالة الهجرة غير الشرعية

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - التقت رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني مع رئيسة جمهورية المجر كاتالين نوفاك التي تزور ايطاليا حاليا.



ويؤكد بيان رسمي أن الاجتماع بحث عوامل الدفع والجذب للهجرة"، وهي قضية يكون فيها "لكل من المجر وإيطاليا" وجهة نظر واضحة.



وقد كتبت رئيسة المجر عقب اجتماعها مع ميلوني علي حسابها على تويتر "الهجرة غير الشرعية غير مسموح بها" و"الهجرة ليست خياراً".



(أنسامد).



