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إيطاليا تنفي إصدار تصاريح بإنشاء أي مكتب خدمة صينية
    (أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - نفي وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي إصدار تصاريح بإنشاء أي مكتب خدمة صينية لمساعدة المواطنين الصينيين في تجديد رخص القيادة أو جوازات السفر في إيطاليا.

    كانت صحيفة الغارديان قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إيطاليا تضم 11 من 100 "مركز شرطة" تديرها بكين في جميع أنحاء العالم لتحقيق العدالة والضغط على المعارضين للعودة إلى ديارهم، مما دفع الصين إلى القول إنها مجرد مكاتب تقدم خدمات مثل تجديد الترخيص وجوازات السفر.

    وقالت الصحيفة البريطانية إن "المحطات" كانت مقرها في روما وميلانو والبندقية وفلورنسا وبولزانو وبراتو، وهي بلدة قريبة من فلورنسا تستضيف أكبر جالية صينية في إيطاليا، بالإضافة إلى صقلية.

    وأوضح بيانتيدوسي في جلسة استماع بمجلس النواب "لا يوجد ترخيص في إدارة الأمن العام لنشاط" مراكز صينية لتجهيز الأوراق في إيطاليا"، مؤكدا على متابعته الشخصية لقوات الشرطة، إلى جانب المخابرات بأقصى قدر من الاهتمام.

    ولم يستبعد الوزير فرض إجراءات عقابية في حالة العثورعلى أي وضع غير قانوني. (أنسامد).

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