البابا فرنسيس يجري زيارة إلى إفريقيا نهاية يناير المقبل

(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - يخطط البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان لإجراء زيارة إلى القارة الإفريقية في الفترة بين 31 يناير و5 فبراير، بحسب ما أعلن الفاتيكان.



ووفقا لبرنامج الزيارة الذي أعلنه المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، سوف يتوجه قداسة البابا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان، وهما بلدان يشهدان صراعات دموية.



وكانت الرحلة مخططة في يوليو الماضي، لاسيما بين الثاني والسابع من يوليو، لكن تم تأجيلها بسبب شعور البابا بألم في منطقة الركبة.



(أنسامد).



