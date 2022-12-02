البابا فرنسيس يجري زيارة إلى إفريقيا نهاية يناير المقبل
مصر:احتفالات مرتبطة برحلة العائلة المقدسة على قائمة اليونسكو
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية
الإمارات تحتفي باليوم الوطني الـ 51 لتأسيس الاتحاد
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا: الطقس السيء يضرب البندقية وارتفاع منسوب المياه في البحيرة
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رفع شعار "صنع في ايطاليا" في صربيا
شرم الشيخ- قمة المناخ:وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
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