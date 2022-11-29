إيطاليا:نصف مليون "فقير جديد" في الجنوب بسبب فواتير الكهرباء

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - قالت وكالة تنمية الجنوب الإيطالي "سفيميز" Svimez، في تقريرها السنوي، أمس الإثنين، إن أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن فواتير الطاقة والغذاء المرتفعة سترفع معدل الفقر بمقدار نصف مليون "فقير جديد" في المناطق الفقيرة في جنوب إيطاليا، بإجمالي 760 ألف إيطالي فقير جديد.



وأضافت سفيميز، أن الزيادة في عدد الفقراء الجدد ستكون بنسبة 2.8٪ في منطقة الجنوب مقارنة بـ 0.3٪ في الشمال و 0.4٪ في الوسط.



وتابعت أن اقتصاد جنوب إيطاليا سينكمش بنسبة 0.4٪ العام المقبل بينما سينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 0.5٪، مشيرة إلى أن الوسط والشمال سيشهدان زيادة بنسبة 0.8٪ في الناتج المحلي الإجمالي.



ودعت وكالة تنمية جنوب إيطاليا، سفيميز، إلى تجديد الإجراءات في مواجهة شح الطاقة واتخاذ خطوات كبرى لإعادة إطلاق الاستثمارات.



(أنسامد).



