وزير الداخلية الايطالي يرحب بخطة المفوضية الاوروبية للهجرة

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - رحب وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوسي بخطة الهجرة التي أصدرتها المفوضية الأوروبية قبل اجتماع مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 25 تشرين الثاني / نوفمبر .



وشدد بيانتيدوسي على أن النص "يضع في قلب المناقشة بعض القضايا المهمة المتعلقة بإدارة تدفقات الهجرة ويفعل ذلك في المنظور الذي يأمله بالفعل الإيطاليون من الحكومة ".



يتصدر موضوع المهاجرون حاليًا جدول أعمال الاتحاد الأوروبي بعد خلاف بين إيطاليا وفرنسا بشأن سفينة إنقاذ مهاجرين تابعة لمنظمة غير حكومية فرنسية انتهى بها المطاف في فرنسا . (أنسامد).



