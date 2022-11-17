ميلوني تلتقي مع رئيس المجلس الأوروبي بشأن الهجرة

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - أكدت رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني أن التعاون بشأن المهاجرين أفضل بكثير من الجدال بشأنهم.



وقالت في اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، "لقد أتيحت لنا الفرصة لإجراء محادثة مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل بشأن الهجرة.



وتابعت أن ما حدث في الأيام الأخيرة يظهر مرة أخرى أن الحلول التي تم تحديدها حتى الآن ربما ليست الأفضل وليست كافية"، مضيفة "لذلك فكرنا في كيفية تنظيم الاجتماعات حيث يمكننا وضع الحلول المختلفة على الطاولة لمحاولة التعاون في مسألة يكون من الأفضل بكثير التعاون فيها بدلاً من النقاش".



جدير بالذكر أن إيطاليا وفرنسا تتعافيان من خلاف دبلوماسي حول سفينة مهاجرين تديرها منظمة غير حكومية فرنسية أُجبرت على الهبوط في طولون بعد رفض وصولها إلى المياه الإيطالية ، في أول رحلة مهاجرة من منطقة البحر المتوسط إلى فرنسا. (أنسامد).



