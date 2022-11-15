مباحثات بين ماتاريلا وماكرون وسط خلافات بشأن المهاجرين

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - أجرى الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا مباحثات هاتفية، الاثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط توترات بين روما وباريس بشأن قضية الهجرة، بعد خلاف كبير حول سفينة البحث والإنقاذ "أوشن فايكنج" التي تديرها منظمات غير حكومية.



وذكر مكتب الرئيس الإيطالي، أن الجانبين اتفقا على الأهمية الكبرى للعلاقات بين البلدين وضرورة التعاون الكامل بينهما، سواء على المستوى الثنائي أو داخل الاتحاد الأوروبي.



وكانت فرنسا سمحت يوم الجمعة الماضي للسفينة "أوشن فايكنج"، التابعة لمنظمة "إس أو إس ميديتيرانيه"، بالرسو في ميناء تولون الفرنسي وعلى متنها 230 طالب لجوء بعد أن تجاهلت روما نداءات السفينة لتخصيص ميناء آمن لأسابيع.



لكن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أعلن أن باريس علقت خططها لاستقبال 3500 لاجئ في إيطاليا حاليا، ودعا جميع المشاركين في آلية الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين المهاجرين، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.



وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، إن هذا كان رد فعل عدواني وغير مفهوم وغير مبرر. (أنسامد).



