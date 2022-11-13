رئيسة الوزراء ميلوني: حزمة الحكومة الجديدة9.1 مليار يورو

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - قدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، يوم الجمعة، حزمة الحكومة الجديدة البالغة 9.1 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات على التعامل مع تكاليف الطاقة المرتفعة.



وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي بعد أن وافقت حكومتها على حزمة المساعدات يوم الخميس "مع مرسوم الطاقة خصصنا 9.1 مليار يورو بشكل عام لتقديم استجابة فورية للأسر والشركات".



يأتي المرسوم بعد سلسلة من المساعدات التي أقرتها الحكومة السابقة لرئيس الوزراء السابق ماريو دراجي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 66 مليار يورو.



وقالت ميلوني إن قرار حكومتها "يوسع الإجراءات القائمة" ويدخل تدابير جديدة. وهذا يعني أن الإعفاءات الضريبية للشركات مقابل إنفاق الطاقة والتخفيضات في رسوم الوقود التي تخفض السعر في محطات البنزين بمقدار 30 سنتًا للتر ستستمر حتى نهاية العام. (أنسامد).



