ميلوني تبدأ أولى رحلاتها الخارجية بزيارة بروكسل وشرم الشيخ

(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير، إن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ستزور بروكسل يوم الخميس المقبل 3 نوفمبر، للقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤولين آخرين في الاتحاد الأوروبي.



وستكون هذه أول جولة تقوم بها ميلوني إلى الخارج، منذ أن أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، بعد فوزها في الانتخابات العامة التي جرت في 25 سبتمبر الماضي.



كما ستلتقي جورجيا ميلوني أيضا برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.



وقال إريك مامير، أمس الجمعة إن المفوضية تتوقع تعاونا جيدا من إيطاليا بشأن التحديات العديدة التي تواجه الاتحاد الأوروبي وإيطاليا.



وتابع : ما تتوقعه رئيسة (المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين) هو تعاون جيد من السلطات (الإيطالية) في ضوء التحديات العديدة التي تنتظرنا، خاصة في مجال الطاقة.



وذكر مكتب ميلوني، يوم أمس الجمعة، أنها ستحضر قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ في مصر يومي 7 و8 نوفمبر القادم، وقمة مجموعة العشرين في مدينة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر. (أنسامد).



