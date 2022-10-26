إيطاليا:تصويت الشيوخ اليوم علي منح الثقة لميلوني

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - تواجه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأربعاء تصويتا بمنح الثقة في مجلس الشيوخ والذي سيمثل آخر خطوة لتوليها السلطة.



فازت ميلوني بأول تصويت على الثقة في مجلس النواب بأغلبية كبيرة، في إشارة إلى أنها سوف تتمكن من تنفيذ جدول أعمالها طالما ظل ائتلافها متحدا.



وأوجزت ميلوني برنامجها في خطاب استغرق ساعة أمس الثلاثاء، ثم صوت لصالحها 235 من أصل 400 عضو بمجلس النواب.



وحقق ائتلاف ميلوني اليميني، الذي يضم حزبها "إخوة إيطاليا"، وحزب "الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب "فورزا إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلسكوني، انتصارا انتخابيا حاسما في 25 سبتمبر.



وفي الأسابيع المقبلة، ستضطر إدارة ميلوني إلى التعامل مع تحديات متعددة، من بينها دعم المستهلكين المتضررين جراء ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم المرتفع. (أنسامد).



