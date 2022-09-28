المفوضية الأوروبية توافق على الشريحة الثانية لإيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لطلب إيطاليا الحصول على شريحة ثانية لتمويل خطة التعافي الوطني والصمود بعد COVID، بقيمة 21 مليار يورو، بعد أن حققت روما خطوات الإصلاح اللازمة.



وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أحرزت إيطاليا تقدمًا كافيًا في تنفيذ خطتها الوطنية للتعافي مما يؤهلها لتلقي دفعة ثانية من حزمة الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي." واستطردت "يتم دعم برنامج التعافي الوطني والصمود للمفوضية بإجمالي 191.6 مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي، و69 مليارًا من المنح و122.6 مليارًا في برنامج القروض.



من ذلك، تم صرف 13٪ لإيطاليا كتمويل مسبق في أغسطس 2021 وتم تسليم دفعة أولى بقيمة 21 مليار يورو في أبريل.



وهذه الشريحة الثانية مقسمة بين 10 مليار يورو من المنح و 11 مليار يورو من القروض. (أنسامد).



