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ايطاليا - انتخابات :نسبة المشاركة بلغت 63.95 بالمائة
    (أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة في إيطاليا التي جرت يوم أمس 63،95٪ .

    وفقًا لبيانات وزارة الداخلية جرت الإنتخابات في 7،901 من أصل 7،904 بلدة وبلدة.

    ويعد هذا أدنى معدل إقبال على الإطلاق في الانتخابات العامة في إيطاليا وأقل بحوالي تسع نقاط من نسبة الإقبال التي بلغت 73.01٪ في الانتخابات العامة الغيطالية لعام 2018. (أنسامد).

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