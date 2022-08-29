وصول 200 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - وصل 200 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية على متن 11 قاربًا مختلفًا، في أقل من ساعة، في رقم قياسي لعدد المهاجرين الذين يصلون للجزيرة.



وبذلك، يرتفع عدد عمليات هبوط المهاجرين على الجزيرة الإيطالية إلى 46 حالة، في غضون 24 ساعة، وصل خلالها أكثر من ألف شخص.



تم إنقاذ القوارب من قبل زوارق الدورية التابعة للشرطة المالية وخفر السواحل.



وكان على متن قوارب المهاجرين، مجموعات تتراوح ما بين ثمانية على الأقل إلى 47 شخصا، من بينهم نساء وأطفال.



ونقل أحد المهاجرين إلى المستشفى لأنه كان مريضا، بالإضافة إلى ثمانية رجال آخرين وثلاث نساء أنقذتهم سفن المنظمات غير الحكومية.



(أنسامد).



