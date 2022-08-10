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ارتفاع معدل الوفيات في إيطاليا بنسبة 21٪ بسبب موجات الحر
    (أنسامد) - أغسطس 10 - روما - قالت وزارة الصحة الإيطالية ان معدل الوفيات في إيطاليا ارتفع بنسبة 21٪ في الفترة من 1 إلى 15 يوليو بسبب موجات الحر الصيفية.

    وأضافت أن الحر أدى إلى مقتل 733 شخصا في 33 مدينة، مشيرة أن المعدل ارتفع 9 بالمئة في يونيو.

    وكانت المدن التي شهدت أعلى زيادة في معدلالحرارة في النصف الأول من شهر يوليو هي لاتينا (+ 72٪)، وباري (+ 56٪) وفيتربو (+ 52٪) وكالياري (+ 51٪) وكاتانزارو (+ 48٪). (أنسامد).

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