ارتفاع معدل الوفيات في إيطاليا بنسبة 21٪ بسبب موجات الحر
لعمامرة يشدد على أهمية بناء مؤسسات ديمقراطية قوية في ليبيا
نحو 100 فيلم من 43 دولة تتنافس على جوائز "الشارقة السينمائي"
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا:اليوم الأول بدون قيود كورونا،مع رصد متحور شنتوريوس
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر