السفير الروسي: معظم الشركات الإيطالية لا تزال تعمل لدينا

(أنسامد) - يونيو 29 - روما - أكد السفير الروسي لدى إيطاليا، سيرجي رازوف أن معظم الشركات الإيطالية ما زالت تعمل في السوق الروسية، رغم مخاوف من العقوبات والمناخ المضطرب.



وأوضح رازوف، في تصريحات لشبكة "روسيا 24" الروسية، " ما زالت معظم الشركات الإيطالية تعمل في السوق الروسية، رغم المخاوف من عقوبات ثانوية، والمناخ المضطرب الذي يؤثر على أعمالها"، موضحا أن ما بين 450 و500 شركة إيطالية تعمل في روسيا منذ عقود.



وتابع الدبلوماسي الروسي بالقول إن الكثير من هذه الشركات يتابعون ما يحدث من تطورات، معربا عن توقعه أن الأعمال التجارية الإيطالية، "العاقلة وذات المنطق السليم"، لن تتعجل في مغادرة السوق الروسي.



(أنسامد).



