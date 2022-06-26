لويجي دي مايو : منع تصدير الحبوب من أوكرانيا مسألة خطيرة

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن إغلاق الموانئ الأوكرانية ومنع تصدير الحبوب من أوكرانيا مسألة خطيرة، منوها أنها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل اقتصادية في أوروبا وأزمات محتملة في مناطق مثل إفريقيا.



وقال دي مايو، أثناء افتتاحه لمنتدى "البحر المتوسط - النبيذ والطعام والسفر"، يوم السبت في نابولي :" في هذه الأيام، نناقش قضية القمح في جميع المحافل الدولية، ونفكر أيضًا كيف يمكن أن يؤدي نقص الحبوب إلى مشاكل اقتصادية في أوروبا وأزمات محتملة في مناطق مثل إفريقيا، حيث توجد مخاطر من حدوث انقلابات من قبل منظمات إرهابية وعسكرية، وكذلك زيادة الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي".



وأضاف "ناقشنا في برلين يوم الجمعة احتجاز 60 مليون طن من الحبوب في الموانئ الأوكرانية، محذرا من أن نقص الحبوب في إفريقيا يمكن أن يؤدي إلى آثار خطيرة.



وتابع" أن القمح يعتبر عنصرا مهمًا في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ;الذي يعاني من أزمة اليوم، مؤكدا ضرورة العمل على انهاء الحظر على الموانئ الأوكرانية". (أنسامد).



