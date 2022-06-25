إيطاليا : تراجع الاعتماد على الغاز الروسي من 40% إلى 25%

(أنسامد) - يونيو 25 - روما - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أن اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي تراجع من 40% إلى 25%، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة.



وقال دراجي خلال مؤتمر صحفي الجمعة بعد ختام القمة الاوروبية في بروكسل : "عمليات التخزين لمواجهة فصل الشتاء تعمل بشكل جيد للغاية"، موضحا أن " الاعتماد على الغاز الروسي، الذي كان بنسبة 40% العام الماضي، تراجع ل25% بفضل الإجراءات التي اتخذناها والتي بدأت تؤتي ثمارها".



وتابع أن الإجراءات التي تبحثها إيطاليا ستضمن عدم وجود حالة طوارئ خلال فصل الشتاء، منوها أن إيطاليا في وضع جيد بفضل البحث عن موردين آخرين. (أنسامد).



