دراجي : إيطاليا ستواصل دعم أوكرانيا

(أنسامد) - يونيو 22 - روما - قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي - أمام مجلس الشيوخ قبل انعقاد المجلس الأوروبي هذا الأسبوع - "إن "الحكومة الإيطالية تعتزم مواصلة دعم أوكرانيا ".



بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أصدر البرلمان الإيطالي قرارا يأذن للحكومة بمساعدة كييف، بما في ذلك عن طريق المساعدة العسكرية.



ومع ذلك ، قالت بعض الأحزاب في الائتلاف الحاكم، وعلى رأسها حركة الخمس نجوم (M5S) والرابطة، إنها لا تريد أن تزود إيطاليا أوكرانيا بأي أسلحة أخرى.



وقال دراجي إنه بعد أربعة أشهر من بدء الحرب، "تتواصل الفظائع الجديدة ضد المدنيين في الظهور" مضيفا أن "المسؤوليات سيتم تحديدها ومعاقبة الجرائم". (أنسامد).



