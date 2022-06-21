المفوضية الأوروبية توافق على خطة إيطالية بقيمة 1.7 ملياريورو

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إيطالية بقيمة 1.7 مليار يورو، بهدف توفير دعم استثماري كبير لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، وذلك بموجب الإطار المؤقت لمساعدة الدول الأعضاء.



وقالت نائبة الرئيس التنفيذي مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء- "إن هذه الخطة ستساعد إيطاليا على تمهيد الطريق لتحقيق انتعاش أسرع وأكثر استدامة؛ بما يتماشى مع قواعد مساعدات الدول الأعضاء وخطة التعافي والصمود الإيطالية، وتمثل أيضا خطوة مهمة لسد فجوة الاستثمار التي خلفتها الأزمات الراهنة، وسنواصل العمل في تعاون وثيق مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني لبدء الاستثمار الخاص، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي". (أنسامد).



