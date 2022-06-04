إيطاليا : كونتي يدعو لتركيز الجهود لإنهاء الأزمة الأوكرانية

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - دعا رئيس حركة خمس نجوم الايطالية ورئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، لتركيز جهود التفاوض لإنهاء الأزمة والنزاع في أوكرانيا، مع الزام كافة الأطراف على الجلوس على طاولة المفاوضات.



وقال جوزيبي كونتي خلال منتدى "أنسا" : لقد عشت هذه الأيام المائة بقلق شديد. بعد عامين وأكثر من الجائحة، لا نستحق هذه الحرب في أوروبا.



وتابع : يجب أن نركز كافة الجهود للتفاوض بشكل يلزم الجميع، وليس فقط أطراف النزاع، على الجلوس حول طاولة حتى يتم التوقيع على اتفاق مشرف ينص على وقف الأعمال العدائية وانسحاب القوات الروسية والتوصل لحل سياسي.



وأعرب جوزيبي كونتي عن تأييده لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ضد روسيا، مضيفا : لكن يجب ألا نستمر في الاعتقاد بأننا نهزم روسيا من خلال العقوبات.



من ناحية أخرى قال كونتي : نحن بحاجة إلى إطلاق صندوق للنهوض بقطاع الطاقة، وإلا فلن نتمكن من إدارة هذه اللحظة من حالة الطوارئ في مجال الطاقة.



وأردف قائلا : موقفنا واضح، يجب على إيطاليا أن تركز كافة الجهود من أجل التوصل لحل سياسي، لقد ساهمنا بثلاثة إمدادات من الأسلحة، والآن يبدو لنا أن مساهمتنا أكثر قيمة على المستوى الدبلوماسي.



(أنسامد).



