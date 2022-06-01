البابا فرانسيس يدعو أن تنتهى سريعا الحرب في أوكرانيا (2)

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - دعا البابا فرانسيس أن تنهي الحرب سريعا في أوكرانيا، وذلك في قداس للسلام في كنيسة القديسة سانتا ماريا ماجوري (مريم الكبري).



وقال فرانسيس "أتمنى أن ينتشر السلام العظيم، لتتوقف الحروب التي ظلت مستعرة منذ عقود في أجزاء مختلفة. من العالم والتي غزت الآن القارة الأوروبية". (أنسامد).



