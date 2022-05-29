دراجي يؤكد لرئيس أوكرانيا دعم الحكومة الإيطالية لكييف

(أنسامد) - مايو 29 - روما - أجرى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أكد فيها دراجي لرئيس أوكرانيا دعم الحكومة الإيطالية لكييف بالتنسيق مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، حيث ناقشا احتمالات تحرير صادرات الحبوب لمعالجة أزمة الغذاء التي تهدد أفقر دول العالم، وذلك وفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء.



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وذكر البيان أن زيلينسكي أعرب عن تقديره لالتزام الحكومة الإيطالية.



وطلب زيلينسكي في تغريدة بموقع تويتر، المزيد من الدعم العسكري من شركاء كييف، وقال إنه أبلغ دراجي بالوضع على خط المواجهة في الحرب الروسية الأوكرانية.



وأضاف "نتوقع المزيد من الدعم لدفاعنا من شركائنا".



وكتب زيلينسكي أيضًا أنه أثار مسألة إمدادات الوقود. كما ناقش الزعيمان سبل تجنب أزمة الغذاء. (أنسامد).



