إيطاليا : ارتفاع واردات الطاقة في أبريل

(أنسامد) - مايو 28 - روما - قال المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء (إستات)، الجمعة، إن واردات إيطاليا من الطاقة ارتفعت بنسبة 193.8% في شهر أبريل الماضي على أساس سنوي.



وأضاف المعهد الوطنى للإحصاء أن الواردات من روسيا ارتفعت بنسبة 118.8% من حيث القيمة، فيما ارتفعت الواردات من دول أوبك بنسبة 109.6% من حيث القيمة، مشيرا إلى أن الصادرات الإيطالية إلى روسيا سجلت انخفاضًا سنويًا بنسبة 48.4%.



تسعى إيطاليا للتوقف عن استيراد الغاز الروسي، الذي يمثل حاليًا 40% من إجمالي واردات البلاد من الغاز.



وصرح رئيس الوزراء ماريو دراجي مؤخرًا أن الحكومة "تحركت بسرعة" لتنويع مصادر توريد الطاقة من خلال السعي لإيجاد بدائل مع دول مثل الجزائر وأنجولا والكونغو وليبيا ومصر وموزمبيق. (أنسامد).



