ارتفاع عدد حالات الإصابة بجدري القرود في إيطاليا إلى خمس

(أنسامد) - مايو 25 - روما - ارتفع عدد حالات الإصابة بجدري القرود في إيطاليا إلى خمس حالات يوم أمس الثلاثاء حيث تم اكتشاف حالة أخرى في مستشفى سبالانزاني في روما، وهي معهد الأمراض المعدية الأول في إيطاليا.



وقالت المستشفى إن الحالة الجديدة لها "خصائص سريرية وخصائص انتقال مشابهة للحالات السابقة".



وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس جدري القرود في إيطاليا إلى أربع حالات يوم الاثنين بعد أن قالت هيئة الصحة في جنوب شرق توسكانا إن رجلا يبلغ من العمر 32 عاما عاد إلى أريتسو في 15 مايو من عطلة في جزر الكناري أصيب بالمرض. (أنسامد).



