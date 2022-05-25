Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
ارتفاع عدد حالات الإصابة بجدري القرود في إيطاليا إلى خمس
    (أنسامد) - مايو 25 - روما - ارتفع عدد حالات الإصابة بجدري القرود في إيطاليا إلى خمس حالات يوم أمس الثلاثاء حيث تم اكتشاف حالة أخرى في مستشفى سبالانزاني في روما، وهي معهد الأمراض المعدية الأول في إيطاليا.

    وقالت المستشفى إن الحالة الجديدة لها "خصائص سريرية وخصائص انتقال مشابهة للحالات السابقة".

    وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس جدري القرود في إيطاليا إلى أربع حالات يوم الاثنين بعد أن قالت هيئة الصحة في جنوب شرق توسكانا إن رجلا يبلغ من العمر 32 عاما عاد إلى أريتسو في 15 مايو من عطلة في جزر الكناري أصيب بالمرض. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا-صيف مبكر ..هانيبال يرفع الحرارة إلى 34 درجة

    ألبوم الصور