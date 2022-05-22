دي مايو : القيم المشتركة فرضت استبعاد روسيا من مجلس أوروبا

ل (أنسامد) - مايو 22 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن "القيم المشتركة" فرضت قرار طرد روسيا من مجلس أوروبا، وذلك في اختتامه رئاسة إيطاليا لهيئة حقوق الإنسان التي استمرت ستة أشهر.



وصرح دي مايو أمام الحدث الختامي للرئاسة في قصر فيناريا، بالقرب من تورينو، مع تسليم الرئاسة إلى أيرلندا : "تأثرت الرئاسة الإيطالية بالهجوم الروسي المأساوي على أوكرانيا"، مضيفا أنه "اعتداء على مبادئنا وقيمنا، مثقل بالتداعيات".



وإستطرد " لذلك كانت عملية معقدة تتطلب التعليق أولاً ثم طرد الاتحاد الروسي من مجلس أوروبا"، لقد استرشدنا في هذه الأزمة غير المسبوقة بالوعي بالتحدي وبدعمكم للمصلحة المشتركة للتحرك موحدين في اتخاذ قرار". (أنسامد).



