إيطاليا: اقتراع رئاسي ثالث غير حاسم

(أنسامد) - يناير 27 - روما - لم يكن الاقتراع الثالث الرئاسي لاختيار رئيس جديد للجمهورية الإيطالية، الذي عقد أمس الأربعاء، غير حاسما، مثل الأول والثاني، رغم زيادة الأصوات التي تطالب بإعادة انتخاب الرئيس سيرجيو ماتاريلا.



وارتفعت الأصوات لصالح ماتاريلا إلى 125 صوتا.



ورغم ذلك، مع الاقتراع الرابع، المقرر اليوم الخميس، تزداد فرص النجاح، حيث انخفض عدد المصوتين، من 1009 من المشرعين في مجلسي البرلمان، وممثلين الإقليميين، إلى نسبة 505 مصوت.



واقترحت أحزاب يمين الوسط، الرابطة وحزب فورزا إيطاليا، بقيادة سيلفيو برلسكوني، وحزب الاخوان الإيطاليين، ثلاثة مرشحين، وهم وزير التعليم السابق وعمدة ميلان السابق ليتيتسيا موراتي، والمدعي العام السابق، كارلو نورديو، ورئيس مجلس الشيوخ السابق مارسيلوا بيرا.



غير أن حزب الاخوان الإيطاليين بقى منقسم على المرشحين، إذ فضل جزء من الحزب الإدلاء بأصوات فارغة، بينما صوت البعض للعضو جويدو كروسيتو، الذي حصل على 114 صوتا.



وحصل رئيس مجلس النواب السابق والسياسي الوسطي بيرفيرديناندو كاسيني، على 52 صوتا. (أنسامد).



