إيطاليا تستعد للانتخابات الرئاسية،الرئيس رمز للوحدة الوطنية

(أنسامد) - يناير 22 - روما - يبدأ المشرعون من مجلسي البرلمان والممثلين الإقليميين عملية انتخاب رئيس جديد لإيطاليا يوم الاثنين.في المجموع ، سيقرر 1009 من "كبار الناخبين" من سيخلف الرئيس سيرجيو ماتاريلا ، الذي تقترب فترة ولايته البالغة سبع سنوات من الإنتهاء.



وهم يتألفون من 321 عضوًا في مجلس الشيوخ و 630 نائباً في مجلس النواب و 58 مندوباً إقليمياً - ثلاثة لكل منطقة ، باستثناء فالي داوستا التي حصلت على واحد فقط.



من المقرر أن يكون هناك صوت واحد في اليوم وأغلبية ثلثي "الناخبين الكبار" ، 673 ، مطلوبة للتصويت لرئيس جديد في الاقتراعات الثلاثة الأولى. وبعد ذلك تكون الأغلبية البسيطة 505 كافية.



مررت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي يوم الجمعة مرسومًا للسماح لـ "الناخبين الكبار" الذين يؤيدون فيروس كورونا COVID-19 بالخروج للتصويت في محطة اقتراع "بالسيارة" يتم إنشاؤها لهم في موقف سيارات مجلس النواب. .



يعقد زعماء الأحزاب السياسية الإيطالية اجتماعات منذ أيام في ضوء الانتخابات وتكثف المحادثات مع اقتراب موعد الانتخابات.



الرئيس هو أكثر بكثير من مجرد صوري ورمز للوحدة الوطنية.



بموجب الدستور ، يعمل رئيس الدولة كنوع من حكم السياسة الإيطالية والدور مهم بشكل خاص في أوقات الأزمات السياسية.



كان يمين الوسط يفكر في دعم رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني ليكون بديلاً لماتاريلا ، لكن هناك شكوك حول فرص زعيم فورزا إيطاليا في تولي المنصب الأعلى بسبب معارضة شديدة من الحزب الديمقراطي (PD) وحركة 5 نجوم (M5S) ).



لقد كانوا يقولون إن الرئيس يجب أن يكون شخصية أكثر حيادية.



(أنسامد).



