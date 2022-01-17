إيطاليا: الوباء يصل إلى ذروته في 7 مقاطعات

(أنسامد) - يناير 17 - روما - يتبع وباء كورونا اتجاهات مختلفة في 107 مقاطعة إيطالية، إذ وصل إلى ذروته في 7 مقاطعات، بينما وصل إلى أرقام كبيرة في 28 مقاطعة أخرى، في حين أنه ينمو ببطئ في 40 أخرى.



وفي 13 مقاطعة أخرى، هناك نمو أفقي للوباء، بينما يزداد معدل الإصابة بسرعة في 10 أخرين، وفقا لتحليلات عالم الرياضيات، جيوفاني سيباستياني، من معهد تطبيقات الحسابات، والمجلس الوطني للحسابات، وذلك بالاعتماد على الفروق الأسبوعية في منحنى الحالات الإيجابية.



وفيما يتعلق بالمقاطعات التي بلغت الذروة، فتوجد على وجه الخصوص في توسكاني وأومبريا (التي تظهر أنها تجاوزت الذروة مؤخرا) وكذلك لومبارديا وأبروتسو.



كما يشير عالم التحليلات الرياضية، "40 مقاطعة تشهد تباطؤ في النمو (الوبائي)، بينما النمو خطي في 13 مفاطعة أخرى"، موضحا أنه من بين تلك المقاطعات الأخيرة، توجد 4 مقاطعات على الحدود مع النمسا وسلوفينيا.



وفي 19 مقاطعة أخرى، هناك زيادة حادة وكبيرة في الإصابة، يلاحظ الباحث، موضحا أن هذه المقاطعات توجد بشكل رئيسي في مناطق ليغوريا وماركي وبوليا. (أنسامد).



