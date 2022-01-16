كوفيد:أوميكرون استحوذ على81٪من الحالات في إيطاليا في 3 ينا

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ولجنة خارطة الطريق ستجتمع يوم 24 يناير
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في "إكسبو 2020"
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
سوء الاحوال الجوية: نورتشا تحت الثلوج لكن الحياة لا تتوقف
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