كوفيد:أوميكرون استحوذ على81٪من الحالات في إيطاليا في 3 ينا

(أنسامد) - يناير 16 - روما - قاال معهد الصحة العالي (ISS) يوم الجمعة الماضي إن سلالة أوميكرون شديدة العدوى من فيروس كورونا شكلت 81٪ من حالات COVID-19 المكتشفة في إيطاليا في 3 يناير.



وأضاف أن متغير دلتا الأقدم يمثل 19٪.



وأشار إن انتشار أوميكرون تراوح بين 33٪ و 100٪ بحسب المنطقة الإيطالية التي تم فحصها. (أنسامد).



