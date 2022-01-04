إيطاليا: مخاوف من وصول عدد حالات كورونا إلى 2 مليون

(أنسامد) - يناير 4 - روما - هناك مخاوف من وصول عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء إيطاليا إلى 2 مليون حالة، جراء الانتشار السريع لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.



وأوضح رئيس مؤسسة جيمبي، الصحية، نينو كارتابيلوتا، أن هناك مخاطر لوصول عدد الإصابات إلى 2 مليون إصابة بكورونا، موضحا أنه رغم الارتفاع في حالات كوفيد الجديدة جراء متحور أوميكرون، إلا أنه ليس هناك زيادة موازية في حالات دخول المستشفيات.



واستطرد بالقول، "ولكن، مع معدل نمو في عدد الحالات الجديدة، ما زلنا نخاطر بإرهاق المستشفيات لأنه يمكن أن يكون لدينا مليوني شخص مصابين".



ووفقا للأرقام الحكومية، فإن هناك أكثر من مليون شخص يحملون في الوقت الحالي فيروس كورونا في إيطاليا.



وأوضح رئيس مؤسسة جامبي أن الإجراءات الحالية غير كافية لمنع انتشار فيروس كورونا، داعيا إلى تقليل التنقل للأعمال في الأماكن البعيدة. (أنسامد).



