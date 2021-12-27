ايطاليا- اوميكرون: 45٪ في يوم عيد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - اعلن الفيزيائي روبرتو باتيستون
، من جامعة ترينتو ومنسق مرصد البيانات الوبائية بالتعاون مع
الوكالة الوطنية للخدمات الصحية الإقليمية انه في يوم عيد الميلاد
، بلغت حالات أوميكرون في إيطاليا حوالي 45٪ من إجمالي ما يقرب من
54762 حالة من سارسكوف 2 التي تم تسجيلها: وهذا ما أشارت إليه
حسابات .
تعتبر البيانات المتعلقة بيوم الكريسماس واليوم السابق هي الأكثر
موثوقية حاليًا لإجراء هذه التقديرات ، في انتظار نشاط الاختبار
العادي بعد العطلات.
قال لقد كان نموها الهائل متوقعًا ، ولكن يحدث ذلك دون معرفة
كافية ، حتى لو كانت الآثار الشديدة واضحة للعيان ، مثل العدد
الكبير من المصابين التي تضيف إلى مساهمة دلتا ، لم يتم العثور على
المسحات وقوائم الانتظار أمام الصيدليات.
أعداد الوباء تتزايد بسرعة ، لكن بيانات التسلسل نادرة وبطيئة
للغاية مقارنة بالسرعة التي ينتقل بها الفيروس ". ومع ذلك ، فإن
التحليل الإحصائي للبيانات التي قدمتها الحماية المدنية يسمح لنا
بالحصول بسرعة على معلومات مفيدة حول اتجاه وباء اوميكرون ، وطرح
من البيانات المسجلة الاتجاه المتوقع لحالات دلتا ، والتي تمت
مراقبتها بانتظام في الشهرين الماضيين.
"من الاتجاه المعتاد للدلتا ، كان من الممكن تقدير ذروة أسبوعية
بحوالي 30000 حالة في عيد الميلاد ، والتي حدثت بالفعل. وبدون هذه
المساهمة ، نحصل على المساهمة بسبب Omicron ، وهو البديل الذي يظهر
بوضوح وجوده ، في نمو RT والبيانات الإحصائية ، بالفعل في أكثر من
50 ٪ من 107 مقاطعة إيطالية ". (أنسامد).