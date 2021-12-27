ايطاليا- اوميكرون: 45٪ في يوم عيد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - اعلن الفيزيائي روبرتو باتيستون ، من جامعة ترينتو ومنسق مرصد البيانات الوبائية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للخدمات الصحية الإقليمية انه في يوم عيد الميلاد ، بلغت حالات أوميكرون في إيطاليا حوالي 45٪ من إجمالي ما يقرب من 54762 حالة من سارسكوف 2 التي تم تسجيلها: وهذا ما أشارت إليه حسابات .



تعتبر البيانات المتعلقة بيوم الكريسماس واليوم السابق هي الأكثر موثوقية حاليًا لإجراء هذه التقديرات ، في انتظار نشاط الاختبار العادي بعد العطلات.



قال لقد كان نموها الهائل متوقعًا ، ولكن يحدث ذلك دون معرفة كافية ، حتى لو كانت الآثار الشديدة واضحة للعيان ، مثل العدد الكبير من المصابين التي تضيف إلى مساهمة دلتا ، لم يتم العثور على المسحات وقوائم الانتظار أمام الصيدليات.



أعداد الوباء تتزايد بسرعة ، لكن بيانات التسلسل نادرة وبطيئة للغاية مقارنة بالسرعة التي ينتقل بها الفيروس ". ومع ذلك ، فإن التحليل الإحصائي للبيانات التي قدمتها الحماية المدنية يسمح لنا بالحصول بسرعة على معلومات مفيدة حول اتجاه وباء اوميكرون ، وطرح من البيانات المسجلة الاتجاه المتوقع لحالات دلتا ، والتي تمت مراقبتها بانتظام في الشهرين الماضيين.



"من الاتجاه المعتاد للدلتا ، كان من الممكن تقدير ذروة أسبوعية بحوالي 30000 حالة في عيد الميلاد ، والتي حدثت بالفعل. وبدون هذه المساهمة ، نحصل على المساهمة بسبب Omicron ، وهو البديل الذي يظهر بوضوح وجوده ، في نمو RT والبيانات الإحصائية ، بالفعل في أكثر من 50 ٪ من 107 مقاطعة إيطالية ". (أنسامد).



