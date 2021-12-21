ايطاليا-كوفيد:المدن تفرض قيودها انتظارا لقرارات مجلس الوزراء

(أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - في انتظار قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية المتعلقة بجاءحة كورونا قررت كافة المدن الايطالية استباق الاحداث وفرض وضع الكمامة في الحافلات وحفلات الشوارع الملغاة وليلة رأس السنة الجديدة بدون حفلات موسيقية كبيرة أو ألعاب نارية. في انتظار القرارات التي يجب أن تصل من مجلس الوزراء.



تتنافس المناطق الإيطالية في فرض الاجراءات الوقائية وتتوقع تحركات الحكومة من خلال إطلاق تشديد إقليمي لاحتواء العدوى من متغير Omicron الجديد. وهكذا ، من لومباردي إلى صقلية ، يوقع الحكام والمسؤولون المحليون مراسيم وأحكام لتجنب التجمعات المتزايدة الخطورة من خلال توسيع القيود المفروضة بالفعل على طول شوارع التسوق ، وخاصة المزدحمة خلال فترة العطلة ، لتشمل الإقليم بأكمله..



أوضح رئيس الوزراء ماريو دراجي ، أمس ، أنه "لا يزال يتعين علينا العمل وتوخي الحذر: هذا الأسبوع في غرفة التحكم سنراجع أي إجراءات في ضوء عطلة عيد الميلاد. لم يتم تحديد أي شيء بعد. تسلسل البيانات يوم الأربعاء أو الخميس إلى انظر "كيف يتقدم متغير Omicron.



(أنسامد).



