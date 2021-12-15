ايطاليا-كوفيد: اكتشاف 20677 إصابة ، 120 وفاة

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - اعلنت وزارة الصحة الايطالية عن اكتشاف 20677 حالة إيجابية لاختبار كوفيد خلال الـ 24 ساعة مقارنة بالأمس حيث كان هناك 12712.



من ناحية أخرى ، كان هناك 120 حالة وفاة في يوم واحد ، أمس كان هناك 98. لم يكن هناك 120 حالة وفاة منذ 28 مايو الماضي عندما وصل عدد الوفيات الي 126. تم تسجيل الذروة الأخيرة في 10 ديسمبر عندما وصل عدد الضحايا إلى 118.



وفقًا لبيانات الوزارة ، هناك 776363 مسحة جزيئية ومستضدية لفيروس كورونا تم إجراؤها خلال الـ 24 ساعة الماضية في إيطاليا.



بالأمس كان هناك 313.536. انخفض المعدل الإيجابي بشكل حاد إلى 2.66٪ ، وكان بالأمس أكثر من 4٪. من ناحية أخرى ، يوجد 863 مريضًا في العناية المركزة في إيطاليا ، بزيادة 7 عن أمس.. المرضى الذين يعانون من الأعراض في الأجنحة العادية بلغ 7163 حالة بزيادة 212 من أمس. (أنسامد).



