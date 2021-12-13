ايطاليا: 19215 حالة جديدة و 66 وفاة ومعدل عدوي 3.8٪.

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - اعلنت وزارة الصحة الايطالية عن اكتشاف 19215 حالة كورونا ايجابية جديدة و 66 حالة وفاة ومعدل عدوي 3.8٪.



واكدت انه في ديسمبر حصل حوالي 5.1 مليون شخص علي اللقاح في إيطاليا وفقًا لبيانات وزارة الصحة. بالأمس كان هناك 565077 حالة ايجابية وبلغت نسبة العدوي 3.8٪ (أمس كانت 3.7٪). من ناحية أخرى ، يوجد 829 مريضًا في العناية المركزة في إيطاليا ، بزيادة 11 مريضًا عن أمس .



وقد بلغ عدد المرضي في الأجنحة العادية 6697 ، بزيادة 158 عن أمس.



سيتم تعزيز حملة التطعيم اعتبارًا من يوم الخميس المقبل ، حيث سيتم فتحها للفئة العمرية 5-11 عامًا ، بينما سيتم تفعيل تمديد الالتزام يوم الأربعاء ليشمل موظفي المدارس والجيش وقوات الشرطة والمساعدات العامة. (أنسامد).



