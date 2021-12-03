دي مايو: استقرار ليبيا التحدي الأكثر إلحاحا لإيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم / الجمعة / أن التحدي الأكثر إلحاحًا بالنسبة لإيطاليا هو تحقيق الاستقرار في ليبيا.



وأضاف دي مايو في الكلمة الافتتاحية للدورة السابعة لمؤتمر حوارات المتوسط بالعاصمة روما : جدد مؤتمر باريس التأكيد على ملكية الليبيين لمبادراتهم الوطنية والدعم الدولي لتحقيق الاستقرار في ليبيا في إطار عملية برلين والأمم المتحدة.



وأشار إلى مخرجات مؤتمر باريس التي دعت الفاعلين الليبيين إلى الالتزام البناء بعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، منوها أن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد يمثل أولوية أيضًا.



(أنسامد).



