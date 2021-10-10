ماتاريلا : السلام واجب على الجميع

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن السلام ليس شيئا ممكنا فحسب، ولكنه واجب على الجميع تحقيقه، سواء الدول أو الشعوب والمؤسسات فوق القومية، والمؤسسات الاقتصادية، والقوى الاجتماعية، والمواطنين.



وأضاف ماتاريلا في رسالة للمشاركين في مسيرة السلام "بيروجيا أسيزي" : يمكن بناء السلام من الأسفل، لأنه يتطلب الاتساق في العمل اليومي، في اللغة المستخدمة، في تضامن ملموس مع من لديهم موارد أقل واحتياجات أكبر، والقدرة على رعاية أولئك الذين يواجهون صعوبات.



وتابع : مسيرة بيروجيا أسيزي بمثابة بادرة أمل أخرى، مع المشاركة والقيم التي تلهمها. (أنسامد).



