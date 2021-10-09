ماتاريلا : حان الوقت للعمل على أزمة المناخ

(أنسامد) - أكتوبر 9 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مؤتمر "لقاءات مع إفريقيا" في روما يوم أمس الجمعة إنه لم يعد هناك "غموض" بشأن أزمة المناخ ، والآن حان الوقت لاتخاذ إجراءات عاجلة لمحاولة التخفيف من حدتها." وقال إن قمة COP26 الشهر المقبل حول المناخ في جلاسكو "ستكون نقطة تحول ويجب أن نكون على علم بذلك" مشيرا "يجب ألا يصرف انتباهنا".



وأخبر ماتاريلا المشاركين في الاجتماعات أن تغير المناخ "هو التحدي الأكبر الذي يواجه الإنسانية" كما دعا الرئيس إلى بدء التوزيع العالمي العادل للقاحات COVID-19 على الفور. (أنسامد).



