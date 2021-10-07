ميركل: ينبغي ان نعمل مع ايطاليا في الملف الليبي

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - شددت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل على ضرورة ان يعمل الاتحاد الاوروبي بجانب إيطاليا في الملف الليبي، الذي يشهد انخراطا قويا من الجانب الايطالي.



وأوضحت ميركل خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي، في العاصمة، روما:" ينبغي أن نعمل معا، حتى بشأن ليبيا، الذي تنخرط فيه إيطاليا بقوة"، مضيفة:" حان الوقت للتعاون".



وتابعت المستشارة الألمانية :" ينبغي أيضا العمل على الاستثمارات المستقبليه التي ينبغي انجازها، انطلاقا من أزمة كورونا، ويجب علينا تحقيق اعمال تشاركية". (أنسامد).



