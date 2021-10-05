إعلان نتائج الانتخابات المحلية الإيطالية اليوم

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - أغلقت، أمس، مراكز الاقتراع أبوابها فى إيطاليا، التى تشهد انتخابات محلية لاختيار رؤساء مجالس نحو 1200 بلدية. ودُعى أكثر من 12 مليون ناخب للتصويت فى الانتخابات التى تعد اختبارا حقيقيا للأحزاب وقادتها الذين يواجهون تحديات داخلية. ويترقب المرشحون المصريون وخاصة فى العاصمة روما ظهور النتائج، المتوقع اليوم الثلاثاء. حيث يخوض محمد خليل «33 عاما» ومريم على «20 عاما» ومنار حسنين «25 عاما»، سباق الانتخابات ضمن قائمة حزب «داموس» يسار الوسط.



وأجريت الانتخابات على مدار يومين وشهدت نسبة الإقبال تراجعا أمس الأول، رغم أنه يوم عطلة رسمية، فبلغت 41٫65% أى أقل بـ 20% من الانتخابات السابقة قبل 5 سنوات. ولم تتجاوز نسبة الإقبال فى المدن الكبرى خلال اليوم الأول، عتبة الـ 40%. وتشهد المدن الكبرى وخاصة العاصمة روما وميلانو ونابولى وتورينو وبولونيا، منافسة شرسة بين المرشحين. وفى حال لم يحصل أى مرشح على منصب رئيس البلدية فى المدن الكبرى على أغلبية مطلقة، فستعقد جولة إعادة بين المرشحين الأكثر حصولا على الأصوات بعد نحو أسبوعين. (أنسامد).



