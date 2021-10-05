فوز الإيطالي جورجيو باريزي بجائزة نوبل للفيزياء

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - فاز العالم الإيطالي جورجيو باريزي ، 73 عاما ، بجائزة نوبل للفيزياء عن أبحاثه حول الأنظمة المركبة.



يذكر أن جورجيو باريزي ، عالم الفيزياء النظرية في جامعة لا سابينزا في روما والمعهد الوطني للفيزياء النووية (INFN) المولود في روما ، هو أيضا نائب رئيس الأكاديمية الوطنية Accademia dei Linceiِِ.



وتقاسم باريزي الجائزة مع سيوكورو مانابي من اليابان والألماني كلاوس هاسلمان. فاز الباحثان عن عملهما في نماذج المناخ والاحتباس الحراري.



فازت إيطاليا الآن بـ 20 نوبل ، بما في ذلك 12 في العلوم واثنتان للسيدات: جراتسيا ديليدا للأدب في عام 1926 وريتا ليفي مونتالسيني للطب بعد 60 عامًا في عام 1986.



قال باريزي في رابط فيديو مع أكاديمية العلوم في ستوكهولم: "أنا سعيد ، لم أتوقع ذلك ، لكنني كنت أعلم أنه قد تكون هناك فرصة (للفوز)".



ومن جهتها أشارت وزيرة الجامعات والبحوث ماريا كريستينا ميسا "إنه يوم تاريخي لإيطاليا وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجورجيو باريزي.



أعتقد أنني أستطيع أن أفعل ذلك نيابة عن الكثيرين".



وتابعت قائلة: "إن قول" التهاني "للفائز الجديد بجائزة نوبل للفيزياء هو أمر اختزالي ، حتى: جورجيو ، الذي يتمتع بحياة مكرسة للعلم والبحث ، بشغف لم يتخل عنه أبدا ، كان على مر السنين ، و لا يزال اليوم مايسترو ومثالا لكثير من الشباب ، سواء الباحثين أو غيرهم ".



وأضافت ميسا: "البحث يتطلب أفكارا أصلية ، وحرية ، ودقة ، وانضباطا ؛ ويتطلب أن تكون قادرا على متابعة أهدافك بأعلى مستوياتها وقيعانها ، ولكنه يعطي الفرصة والأمل للعالم ، وقبل كل شيء الأجيال الجديدة ، فهو يعلم كيفية الاستخدام. الأساليب التي تحفز التبادل وتمكنك من الوصول إلى توليفات مفيدة. وهذا أيضا هو الدرس الذي يقدمه لنا جورجيو باريزي اليوم ". (أنسامد).



