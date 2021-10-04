ميلانو:تحطم طائرة فوق مبني سكني..مقتل الركاب الثمانية

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - تحطمت الليلة الماضية طائرة خاصة فوق مبنى في منطقة ميلانو ، وتوفي الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متنهاا.



يقع المبنى الذي تحطمت فيه الطائرة بالقرب من ما يسمى "موقف الحافلات" أمام مترو MM3 San Donato من جهتها فتحت الوكالة الوطنية لسلامة الطيران الايطالية (ANSV) تحقيقا وأمرت بإرسال محقق على الفور. وبحسب ما أعادت الوكالة بناءه حتى الآن ، "أقلعت الطائرة PC-12 ، التي تحمل علامات التعريف YR-PDV ، من لينيت في الساعة 13:04 باتجاه أولبيا. اصطدمت الطائرة بمبنى مستقر واشتعلت فيها النيران".



اجتاحت النيران على الفور المبنى المكون من طابقين و الواقع على بعد خطوات قليلة من مقر Eni في سان دوناتو ومن محطة مترو الأنفاق الأصفر في ميلانو.



ومن بين الضحايا نجل رجل الأعمال الروماني دان ستيفان بيتريسكو البالغ من العمر 30 عاما وزوجته البالغة من العمر 65 عاما. معهما أيضًا رجل أعمال إيطالي ، فيليبو ناسيمبيني ، لومبارد يبلغ من العمر 33 عامًا ، مع زوجته وابنه الصغير ووالدته الفرنسيين. كانت الطائرة التي أقلعت من لينيت متجهة إلى أولبيا. (أنسامد).



