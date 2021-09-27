إيطاليا :أكثر من مليون يوقعون عريضة لاستفتاء القتل الرحيم

(أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - قالت جمعية لوكا كوسكيوني إن أكثر من مليون شخص وقعوا على عريضة تطالب بإجراء استفتاء على تشريع القتل القتل الرحيم في إيطاليا.



هذا هو أكثر من ضعف عدد التوقيعات البالغ 500000 المطلوب لتقديم الالتماس إلى المحكمة العليا قبل أسبوعين من الموعد النهائي.



وقالت الجمعية إنه تم جمع 640621 توقيعا على الورق في منصات في جميع أنحاء البلاد بينما تم تسجيل 372000 توقيعا عبر الإنترنت باستخدام التوقيعات الرقمية. (أنسامد).



