دي مايو يؤكد أهمية التوصل لاتفاق بشأن الانتخابات في ليبيا

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو على ضرورة التوصل لاتفاق بين الأطراف الليبية بشأن الانتخابات، لأنه بدون ذلك، سيكون هناك مخاطر أعمال عنف وعدم استقرار.



وأوضح دي مايو، أمس الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "يجب العمل من أجل التوصل لاتفاق بين الأطراف بشأن الانتخابات، وكذلك على ضوء الأحداث الأخيرة، التي شهدت سحب الثقة بواسطة برلمان طبرق"، من حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.



وتابع دي مايو، "حتى على ضوء هذه الأحداث، فإن الانتخابات تصبح ذات أهمية متزايدة، لأنه بدون ذلك، هناك مخاطر لأعمال عنف وعدم الاستقرار".



ومن المقرر أن يترأس دي مايو، مع وزير الخارجية الفرنسي، جان آيف لودريان، اجتماعا بشأن ليبيا اليوم، الأربعاء. (أنسامد).



