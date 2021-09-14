صادرات المنتجات الإيطالية تصل إلى مستويات قبل كورونا

(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - وصلت صادرات المنتجات المصنوعة في إيطاليا Made in Italy، وصلت إلى مستويات ما قبل كورونا، مسجلة زيادة متوقعة خلال العام الحالي بنسبة 11.3%.



وفي تقرير لهيئة التأمين والخدمات المالية للشركات، الذي جاء تحت عنوان "العودة إلى المستقبل، تشريح التعافي بعد الجائحة"، قدرت الهيئة انتعاشا لصادرات السلع المنتجة في إيطاليا، بنسبة 11،3%، لتصل إلى مستويات ما قبل كورونا.



ووفقا للهيئة، فإن المبيعات ستصل إلى 482 مليار يورو، بينما سيصل النمو في 2022، إلى 5.4%، و4% في العامين التاليين.



هذه الوتيرة، تزيد بمعدل 1% عن الوضع قبل كورونا، حيث كان متوسط النمو السنوي للصادرات في الفترة بين 2012 و2019، هو 3.1%.



هذا النمو المتزايد يجعل من الممكن الوصول إلى قيمة 550 مليار يورو من صادرات السلع في عام 2024.



ورغم هذه التوقعات المتفائلة، إلا أنه في حالة الفشل في احتواء الوباء، سيكون نمو الصادرات الإيطالية محدودا بشكل أكبر، ليبلغ 7،2%، ودون تحقيق نمو في 2022، بحسب تقديرات الهيئة الإيطالية.



(أنسامد).



