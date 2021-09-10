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لويجي دي مايو : الوضع في أفغانستان غير مشجع
    (أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ان القول بالحكم على طالبان من خلال الحقائق وليس الكلمات هو بالفعل تعبير عفا عليه الزمن، لأنه بعد 15 يومًا، أصبحت الحقائق غير مشجعة إلى حد كبير.

    جاءت تصريحات لويجي دي مايو خلال تقديم الكتاب الأزرق لوكالة المكوس والجمارك والاحتكار، حيث أشار إلى القمع الحالي للنساء والصحفيين وإلى تشكيل حكومة طالبان الجديدة.

    وتابع دي مايو : لم يبدأ ضغط الهجرة بعد من أفغانستان، ولكن قلقنا الكبير الان هو أن يؤدي خطر نشوب صراع داخلي وتهديد الإرهاب، إلى انهيار البلاد وتحويل أفغانستان إلى دولة فاشلة. (أنسامد).

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